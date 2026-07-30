Bayern Münih, son dönemdeki çalışmasından kulüp içinde duyulan büyük memnuniyet sayesinde, daha önce geleceğiyle ilgili çıkan tartışmalara rağmen sportif direktörü Max Eberl'in sözleşmesini uzatmaya yöneliyor.

Alman gazeteci ve "Sky Sport - Almanya" muhabiri Florian Plettenberg'e göre, beklentiler Eberl'in sözleşmesinin 2027 sonrasına uzatılacağına işaret ediyor. Gazeteci, erken bir ayrılığa dair hiçbir belirti bulunmadığını, tam aksine olduğunu vurguladı.

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Plettenberg, kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß'in bugün perşembe günü yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Hoeneß şöyle konuştu: "Kendime çok kızgındım. Kupa finalinden önce Max'e uygun şekilde davranmadım (Bayern Münih'teki geleceğini sorgularken) ve ondan özür diledim."

Hoeneß, Eberl'in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili bir soruya cevaben şunları ekledi: "Şu an için bunun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 100 olduğunu söylüyorum."

Plettenberg, Eberl'in geleceğinin ağustos ayındaki bir sonraki denetim kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını belirtti. Gazeteci, Hoeneß ve kurul üyelerinin, özellikle Alman Nathaniel Brown ve Faslı İsmail Es-Sibari ile yapılan transferlerin ardından, takımı güçlendirmeye yönelik erken planlamadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, Bayern yönetiminin şu anda odağını ayrılacaklar dosyasına kaydırdığını, João Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmaya en güçlü aday isimler arasında öne çıktığını belirtti.

Hoeneß ayrıca Fas'ın yıldızını da övmüş ve Es-Sibari'nin 2026 Dünya Kupası'nda dikkatini çektiğine değinmişti.