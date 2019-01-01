S Sport ve S Sport 2 Digiturk, D Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?
"Türkiye Premier Spor Kanalı" sloganıyla yayın hayatına başlayan S Sport ve ikinci kanalı S Sport 2 yayın ağını genişletmeye devam ediyor.
S Sport ve S Sport 2 hangi platformda, kaçıncı kanalda?
Premier Lig maçlarını yayınlayan S Sport ve Bundesliga'nın Türkiye yayıncısı S Sport 2'ye Turkcell TV+'ın yanı sıra artık Kablo TV'den de ulaşılabilecek.
S Sport'a Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+ üzerinden izlenebilirken; S Sport 2 ise yalnızca Turkcell TV+ platformundan takip edilebiliyordu.
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen ise bugün yaptığı açıklamada, S Sport ve S Sport 2'ye artık KabloTV üzerinden de ulaşılabileceğini açıkladı.
Söz konusu iş birliği kapsamında S Sport ve S Sport 2, Kablo TV'de "Premium Spor Paketi" kapsamında 240 ve 241 no'lu kanallarda izleyicilerle buluşturulacak.
S Sport, Digiturk'te 85 no'lu kanalda yayın hayatına devam ederken; D-Smart'ta 78, Turkcell TV+'da ise 77 no'lu kanalda sporseverlerle buluşuyor.