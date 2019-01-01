Ryan Giggs: Antrenmanda Pogba'yı tekmeleyin

Manchester United efsanesi Ryan Giggs, Paul Pogba'ya karşı sert bir şekilde davranmanın iyi yönde sonuçlar doğuracağına inanıyor.

2016 yılında 105 milyon euro bonservis karşılığında 'tan büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Paul Pogba'dan nasıl verim alınabileceğini

Giggs Pogba'ya, tıpkı zamanında 'ya davranıldığı gibi davranılması gerektiğini dile getirdi.

Kırmızı Şeytanlar'a ömrünü adamış olan ve şu an Milli Takımı'nın başında görev yapan Giggs, Evening Standard'a şunları söyledi:

"Antrenmanda Pogba'ya tekme atın. Ronaldo bu şekilde daha iyi bir oyuncu oldu. Topu ayağında çok fazla tuttuğunda Scholes ona tekme atardı. Böylece fazla dribbling yapmamayı öğrendi, çünkü tekme yiyeceğini biliyordu."

"Geçenlerde Vincent Kompany'nin sezon sonunda verdiği bir röportaj gördüm. O da biraz eski kafalıdır. 'Bazen bizim çocukları tekmelemem gerekiyor' tarzında bir cümle kurmuştu. City'nin yeni sezonda bu durumun eksikliğini yaşayacağını düşünüyorum."

'e transfer olacağı yönünde haber çıkan Fransız yıldız ile ilgili Giggs, şunları ekledi:

"Bence taraftar ikiye bölündü. Birileri gitmesini istiyor, birileri de oyuncunun sahip olduğu kalitenin farkında ve gidince takımda büyük bir boşluk olacağını düşünüyor. Eğer gönderdiğiniz oyuncuların yerini aynı kalitedeki isimlerle dolduramazsanız her şey çıkmaza girer. Ole'nin bu durumu dengelemesi zor olacaktır. Cristiano Ronaldo da gitmek istemişti, sonra 1 yıl daha kalmıştı. Ne olacağını bilmiyorum açıkçası.