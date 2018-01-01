Ryan Babel: Sezon sonunda neler yaşanacak bilmiyorum

Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil.

Yeni sözleşme konusunda istediği yüksek zam nedeniyle Beşiktaş'la anlaşma zemini bulamayan Ryan Babel, ülkesinde geleceğe dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak sosyal medya üzerinden bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı diyaloğun ardından büyük eleştiri toplayan Babel, sezon sonunda neler olacağını bilmediğini ifade etti.

Kararını henüz vermediğini dile getiren Hollandalı futbolcu, ''Henüz bir şey belli değil. Sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum. En büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelebilmek'' şeklinde konuştu.

2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekiple bir de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maça çıkarken 6 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.