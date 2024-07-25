Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trabzonspor, 2024-25 sezonunun ilk resmî maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda çıkıyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, ilk maçında avantajlı skor arayacak. Trabzonspor, Slovakya ekibi Ruzomberok ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Haberin devamı aşağıda Peki Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar GOAL Türkiye'de... Gelecek maç Europa League Qualification RUZ TRS Maç önizlemesi Ruzomberok-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbalovy Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Ruzomberok-Trabzonspor 25 Temmuz Perşembe 19.30 A Spor