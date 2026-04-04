Rüya ile kabus arasında... Ali Majrashi ne zaman Ahli Cidde'ye dönecek?

Bazı basın haberleri, Al-Ahli Jeddah'ın savunma oyuncusu Ali Majrashi'nin, geçtiğimiz dönemde Suudi milli takımında geçirdiği sakatlığın ardından takıma ne zaman döneceğini ortaya koydu.

Mujarashi, Suudi milli takımında bulunduğu sırada, özellikle geçen Salı günü Belgrad'daki TSC Stadyumu'nda oynanan ve "Yeşiller"in 1-2 mağlup olduğu Sırbistan maçının son dakikalarında sahaya çıktıktan sonra sakatlandı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, sağ bek oyuncusunun son birkaç saat içinde tıbbi muayenelerden geçtiğini ve bu muayenelerin, oyuncunun uyluk kasında yırtık olduğunu ortaya çıkardığını, bunun da 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Al-Ahli'nin sağlık ekibi, Suudi oyuncunun 13 Nisan'da Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynanacak maçın ardından sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon programını yoğunlaştırıyor.

Bu gelişme, sakatlığın süresinin en az 3 hafta olacağına dair bazı haberlere rağmen gerçekleşti. Bu da, takımın Asya Şampiyonlar Ligi finaline kalması durumunda, 25 Nisan'da oynanacak final maçından önce bile sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Al-Ahli Jeddah'ın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, bugün Cumartesi günü Al-Inmaa Stadyumu'nda Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak ile oynanacak maçta Majrashi'nin yokluğunu telafi etmek için Muhammed Abdulrahman'a güvendi.

Mujarashi, bu sezon Al-Ahli'nin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Çeşitli turnuvalarda takımla 35 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 5 golün hazırlayıcısı oldu.