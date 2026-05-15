Ruud Vormer, ilk baş antrenörlük görevini üstlendi. 38 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, önümüzdeki iki sezon boyunca Belçika'nın üçüncü liginde mücadele eden Royal Knokke FC'de görev yapacak.

Vormer, geçen yazdan beri Batı Flaman bölgesindeki bu kulüpte görev yapıyordu. Eski oyun kurucu, kulübün 17 yaş altı takımında görev alıyordu ve çalışma tarzı ve coşkusuyla kulüp yönetimini etkilemişti. Bu da ona birinci takımda görev alma fırsatı kazandırdı.

Royal Knokke, geçen sezon Belçika'nın en üst amatör ligi olan Eerste Nationale'de ikinci sırada yer aldı. Takım, şu anda görevinden ayrılan teknik direktör Bert Dhont'un yönetiminde güçlü bir sezon geçirdi. Vormer, Dhont'un halefi olarak atandı.

Teknik direktör Kristof Arys, Hollandalı teknik adamdan büyük beklentiler içinde. Arys, yeni teknik direktörün tanıtımında, “Ruud’daki futbol tutkusu yeniden ortaya çıktı ve aradığımız profile tam olarak uyuyor” dedi.

Arys'e göre Knokke, yetenekli oyuncularla iyi çalışabilen genç ve enerjik bir teknik direktör arıyordu. "Öncelikle, genç oyuncularımızı daha iyi hale getirebilecek yetenekli, serbest bir genç teknik direktör istiyorduk. Ruud, U17 takımımızda bunun için doğru kişi olduğunu kanıtladı."

Vormer, antrenörlük kariyerinin henüz başlarında olsa da, Belçika'da büyük bir ün kazandı. Feyenoord gibi takımlarda forma giymiş eski orta saha oyuncusu, ülkede on yıl oynadı ve Club Brugge'nin simge isimlerinden biri haline geldi. Belçika'nın önde gelen kulübünde birçok kupa kazandı ve 2017'de Yılın Oyuncusu seçildi.

Club Brugge'deki başarılı döneminin ardından Vormer, aktif futbol kariyerini Zulte Waregem'de noktaladı. 2024 yılında profesyonel futbolcu olarak kariyerine son verme kararı aldı. Kısa bir süre sonra da teknik direktörlük kariyerine ilk adımlarını atmaya başladı.