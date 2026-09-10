Ruud Gullit, Ruben van Bommel röportajının ardından çileden çıktı: “Yahu, hadi ama!”

Ruud Gullit, Ruben van Bommel ile yapılan röportaj sırasında meslektaşı Sam van Royen’in tavrını hiç ama hiç doğru bulmuyor. Eski milli oyuncu bunu PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) maçının ardından Ziggo Sport'ta dile getirdi.

Van Royen, Van Bommel’i kameraların karşısına aldı ve hücum oyuncusuna doğal olarak geçen cumartesi Ajax karşısında Aaron Bouwman’a yaptığı faulü sordu. Ancak Gullit, sunucunun bu konunun üzerinde fazla durduğunu düşünüyor.

“Allah aşkına, hadi ama”, diyen Gullit, röportajın hemen ardından adeta çileden çıkıyor. “Durmadan aynı şeyi didikleyip duruyorsun... Çocuğu rahat bırak! Özür diledi, bunu zaten kendisi de söylüyor.”

Özellikle de Van Royen’in ısrarlı soruları, Gullit’ten pek anlayış görmüyor. “Artık bitti mi? Hâlâ devam edip duruyorsun... Sam, beni hayal kırıklığına uğrattın.”

Ardından Gullit küçük bir not daha düşüyor, ancak görüşünde değişiklik olmuyor. “Hayır, anlıyorum, işini yaptın. Ama artık onu rahat bırak. Hadi ama.”

Daha sonra Hélène Hendriks, Van Royen’i savunuyor ve bu konuyu ‘ilgili’ bulduğunu söylüyor. “İlgili mi? Hadi ama”, diyerek buna kesinlikle katılmayan Gullit şöyle devam ediyor: “Anneni aradın mı, bunu yaptın mı... Daha ne bilmek istiyorsun?”

Gullit, Van Bommel’in yaptığı hareketten gerçekten pişman olduğuna inanıyor. PSV’li hücum oyuncusuna bakarak bunu gördüğünü söyleyen Gullit, “Buna gerçekten çok üzüldü. Bunu gösterdi, o zaman konu kapanmıştır. Bitti.” diyor.