Ruud Gullit, Ruben van Bommel için pazartesi akşamı net bir tavsiyede bulundu. Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu, PSV'nin hücumcusunda çok fazla özellik görüyor ancak Van Bommel'in bire birlerde rakiplerine farklı bir şekilde yaklaşması halinde daha da tehlikeli olabileceğini düşünüyor. Gullit bunu, PSV'nin Sparta Rotterdam'ı 4-1 yendiği maçtan bir gün sonra Ziggo Sport'taki Rondo programında anlattı.

Van Bommel, Sparta karşısında maça yedek kulübesinde başladı ve bir saatlik oyunun ardından sahaya girdi. PSV, erken gelen 0-1'lik geri düşüşü çevirip Sven Mijnans'ın attığı üç gol ve Kodai Sano'nun kaydettiği bir gol sayesinde sonunda rahat bir galibiyet aldı ve böylece liderliği AZ'den devraldı.

Marcel Brands, Van Bommel'in ciddi diz sakatlığından dönüş şeklinden son derece memnun. PSV'nin genel direktörü, kanat oyuncusunu rehabilitasyon sürecinde birkaç kez çalışırken gördü. "Daha o zaman bile, tekrar ne kadar hızlı bir şekilde benim 'vay canına, bu çok hızlı gidiyor' diye düşündüğüm bir seviyeye geldiğinden çok çabuk etkilenmiştim."

Rafael van der Vaart da Van Bommel'in takımı için ortaya koyduğu emeği övüyor. Rondo'da, sol kanat oyuncusunun tam sprintle geri koşup bir müdahaleyle topu kazandığı bir an gösteriliyor. "Bunu yapması harika değil mi? Bence bu, onun çok büyük bir oyuncu olma yolunda olduğunu gösteriyor. Çok fazla ilgi görüyor, olumlu da olumsuz da, ama buna rağmen takımı için savaşmayı sürdürüyor. Bu, diğerlerine de yansıyor."

Gullit aynı zamanda hâlâ gelişim alanı görüyor. "Ona bir tavsiyem var. Benim gördüğüm şey, hızına çok fazla güvenmesi. Çoğu zaman biraz kenara gidiyor ve ardından işi tamamen hızla kazanmaya çalışıyor" diye açıklıyor eski kanat oyuncusu.

Gullit'e göre Van Bommel'in doğrudan rakibini tam karşıdan zorlaması gerekiyor. "Topu dış tarafta aldığında, rakibinin tam üzerine gitmeli. Şu anda hâlâ sık sık yana gidiyor ama rakibinin onu tam da görmek istediği yer orası. Doğrudan üstüne giderse, o savunmacıyı geri adım atmak zorunda bırakır ve çok daha kolay geçebilir."

Khalid Boulahrouz, Gullit'in ne demek istediğini tam olarak anlıyor ve bir savunmacının vücut duruşuna işaret ediyor. "Ona tam karşıdan gelirsen, savunmacı içeri mi dışarı mı gideceğini bilemez. Bir savunmacıyı tereddüde düşürmek istediğin nokta tam da budur." Brands ise buna ek olarak, Van Bommel'in sert bir şuta sahip olması nedeniyle daha sık içeri kat etme tehdidi yaratabileceğini söylüyor.

Gullit, bu değişiklikle Van Bommel'in savunulması daha da zor bir oyuncu hâline geleceğine inanıyor. "Bunu öğrenirse, çok daha kolay geçer. Ben de kanat oyuncusuydum ve bunun tam olarak nasıl olduğunu biliyorum: o rakibi geri adım atmak zorunda bırakmaya çalışırsın. O zaman bazen onu geçmene bile gerek kalmaz, çünkü orta yapmak için zaten alanın olur."

Masada bulunan Rafael van der Vaart, Gullit'e iltifatta bulunuyor: "Bu iyi bir tavsiye, Ruud" deniliyor.