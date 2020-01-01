Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

Rusya Premier Lig'in haziran ayının sonlarına doğru başlatılmasının hedeflendiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

Daha fazla takım

Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.