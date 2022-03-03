Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri, FIFA 22'den çıkarılıyor

EA Sports, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin FIFA 22'den kaldırılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir haftayı aşkın bir süredir devam ederken savaşın futbol dünyasına da etkileri yansıyor.

FIFA ve UEFA geçtiğimiz günlerde Rusya milli takımını ve Rus kulüplerini futboldan men edildiğini açıklarken bir hamle de oyun şirketlerinden geldi.

Ne söylendi?

Ünlü futbol oyunu FIFA serisinin yapımcısı EA Sports, yaptığı açıklama ile Rusya'nın oyunlardan çıkarılacağını duyurdu.

"FIFA ve UEFA'daki partnerlerimizle benzer bir şekilde Rusya milli takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarıldığını duyururuz."

Rus ve Belarus ekiplerinin de ilerleyen günlerde EA Sports NHL tarafından buz hokeyi oyunu NHL 22'den çıkarılacağı açıklandı.

FIFA ve UEFA ne söyledi?

Pazartesi günü boyunca UEFA ile uzun bir fikir alışverişi gerçekleştiren FIFA, Rusya milli takımının futboldan men edildiğini duyurdu.

İlk etapta Rus ve Ukrayna takımlarının yer aldığı maçların tarafsız sahada oynanacağı açıklamış ve Şampiyonlar Ligi finali St Petersburg'dan alınmıştı. Ancak FIFA bu yaptırımlarla yetinmedi.

"FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan ilk kararlara ek olarak; FIFA ve UEFA bugün aldığı kararla hem milli takımlar, hem de kulüp düzeyinde tüm Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından ikinci bir karara kadar men etmiştir."

"Bu karar, iki kurumun da acil konulardaki en yetkili birimleri olan FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınmıştır."

"Futbol dünyası Ukrayna'daki durumdan etkilenen herkesin yanında. FIFA ve UEFA başkanları Ukrayna'daki durumun bir an önce düzelmesini ve futbolun barış ve beraberlik iklimine dönmesini umut ediyor."

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