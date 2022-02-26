Robert Lewandowski, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesinin ardından Ukrayna halkına desteğini dile getirdi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Saint Petersburg'dan alıp Paris'e vermeyi tercih ederken, futbol dünyası işgale karşı sesini yükseltti.

Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski, görüşlerini paylaşmak için sosyal medyaya giderek çatışmaya karşı çıkan son isim oldu.

Ne söylendi?

Lewandowski, Twitter'da "Sporda güzel olan her şey savaşın getirdiğiyle çelişiyor" dedi.

"Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için, Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın mağdurlarıyla dayanışma zamanı."

Bayern, Ukrayna ile dayanışma gösteriyor

Bayern Münih de cuma akşamı kulübün stadyumunun Ukrayna bayrağının renklerinde aydınlanmasının ardından olanlara üzüntüsünü dile getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"FC Bayern, Ukrayna ve Kiev'i barış ve dayanışma için desteklemektedir."

Allianz Arena in Farben der Ukraine: Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew. — FC Bayern München (@FCBayern) February 25, 2022

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