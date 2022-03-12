Rus uçakları Ukrayna'da bir stadyumu bombaladı

Ukrayna'nın Chernihiv kentindeki bir futbol stadyumu, Rusya'nın hava saldırısıyla yıkıldı.

Ukrayna ekibi Desna Chernihiv'in stadı ve şehrin kütüphanesi bu hafta bombalandı.

Telegram'da dolaşan görüntüler, kentin Olimpik spor eğitim merkezinin etrafına dağılmış enkazı gösteriyor.

Ne söylendi?

Ukrayna ekibi yaptığı açıklamada stadyumun vurulduğunu doğruladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Moskovalı işgalciler üçüncü kez şehirdeki en tehlikeli askeri altyapı tesisine - ev sahibi takımımızın stadyumuna - ateş açtı. Fotoğrafta gece bombalamasının sonuçları yer alıyor."

"Ancak tüm bunları yeniden inşa edebileceğiz, sadece daha güçlü ve daha iyi olacağız. Siz 'komşular' tüm hayatınız boyunca bununla yaşayacaksınız" diye eklendi.

Antrenör, orduya katıldı

Takımın antrenörlerinden biri ayağa kalkıp Rus işgaline karşı savaşmaya karar verdi.

19 yaş altı teknik direktörü Alexander Sergeevich, Rusya'ya karşı silaha sarıldığından beri kasaba için bir kahraman oldu.

Rus takımlarına yaptırım

FIFA ve UEFA aldıkları kararla Rus takımlarını süresiz olarak tüm organizasyonlardan men etmişti.

Rusya'nın Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nden ihraç edildi.

Rusya milli takımının Mart ayında Polonya ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri playoff mücadelesi de gerçekleşmeyecek. Polonya maçın iptal edilmemesi halinde karşılaşmaya çıkmayacağını açıklamıştı.

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