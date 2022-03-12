Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile 100 milyon euro karşılığında anlaştı

Manchester City, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak için anlaştı.

21 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşinden koşturmasının en büyük sebeplerinden birisi de sadece 82 milyon euro’luk serbest kalma bedeli.

City, görünüşe göre Haaland ile kişisel şartları tartıştı ve şimdi Norveçli oyuncuyu Premier Lig’e götürmek için bir anlaşma yaptı.

Haberler ne söylüyor?

Daily Mail’e göre; 82 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ve Haaland’ın menajeri Mino Raiola'ya ödenecek ücretler de dahil olmak üzere toplam 130 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı.

Real Madrid’in, City'nin Haaland transferinde en büyük rakibi olduğu bildiriliyor, ancak Daily Mail, yıldız forvetin nihayetinde İngiltere'ye gitmek istediğini bildiriyor.

Haaland ile kişisel şartların görüşüldüğü ve City’nin, yıldız oyuncunun transferini bitirdiği iddia ediliyor.

Öte yandan; bildirilen transfer ücreti, Haaland'ı City’nin en fazla kazanan oyuncusu yapacak.

İngiltere medyası Haaland hakkında başka neler bildiriyor?

Bu arada Times, City'nin Haaland için bir anlaşma sağlayacağından emin görünüyor.

City yetkililerinin, Dortmund'un yıldızının temsilcileriyle görüşmek ve olası transfer hakkında tartışmak için şubat ayında Monaco'ya gittiğini yazdı.

Görünüşe göre toplantıda sportif direktörü Txiki Begiristain ve futbol operasyonları şefi Omar Berrada da dahil olmak üzere Premier Lig’in dev ekibinden üst düzey yöneticiler vardı.

Haberde ayrıca, City'nin Haaland'ı yaz aylarında transfer edeceği, ancak Norveçli yıldızın kariyerinin bir sonraki aşamasında Real Madrid’e gideceği de öne sürülüyor.

Biz ne biliyoruz?

GOAL'ın Manchester City muhabiri Jonathan Smith ise Haaland transferi hakkında şunları söyledi:

"Erling Haaland, geçen yaz Tottenham'dan Harry Kane'ini alamadıklarından beri City'nin bir numaralı hedefi olarak belirlendi.

“Norveçli oyuncu için şiddetli bir rekabet var, ancak Haaland Pep Guardiola ile çalışma fırsatını kaçırmak istemiyor.

"Haaland'ın temsilcileri bir dizi kulüple görüştü. Real Madrid'in, Paris Saint-Germain forvet oyuncusu Kylian Mbappe’nin peşinden koşması, City’i en önde gelen aday olarak ortaya çıkardı.

"Haaland'ın, satın alma şartını yerine getirmek bir sorun olmayacak ve zaten kulüpte olan birkaç yüksek gelirli oyuncuyla beraber onun da talepleri değerlendirilecek.

"City bu anlaşmayı tamamlamak için çok çalışıyor."

Dortmund ve Haaland, transfer için ne dedi?

Haaland nereye gitmek istediğini söylemese de ocak ayında Alman ekibin geleceği hakkında bir karar vermesi için kendisine baskı yaptığını itiraf etmişti.

Viaplay'e şunları söyledi: "Son altı aydır, Dortmund'a olan saygımdan dolayı hiçbir şey söylemedim.

“Şimdi kulüp bir karar vermem için bana baskı yapmaya başladı, fakat tek yapmak istediğim futbol oynamak.

"Bu yüzden, çok yakın bir zamanda karar vermem gerekecek.

"Futbola odaklanmak istediğimi en başından beri söyledim, çünkü sadece futbola konsantre olduğumda elimden gelenin en iyisini yapıyorum, aklıma başka şeyler geldiğinde değil.

"Tek yapmak istediğim futbol oynamak, ama şu anda bunu yapamıyorum.”

Bu arada Dortmund, Haaland'a büyük ilgi olduğunu ve ayrılabileceğini kabul etse de, Norveçli yıldızı elinde tutmak istiyor.

Haberler, forvet oyuncusunun mart ayının başında Barcelona'ya transferini görüşmek için Xavi ile Münih'te görüştüğünü öne sürmüştü.

Bundesliga kulübü, oyuncusunun sadece bir tedavi için orada olduğu konusunda ısrar etse de bu haber çok konuşulmuştu.

Daha fazlası için:

ŞİMDİ NEREDELER? | 2005'te İstanbul mucizesini gerçekleştiren Liverpool kadrosu