Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a TFF'den yanıt: "MHK'yi suçlarken itiraflar geldi"

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Koç'un açıklamaları hakkında, "Federasyonumuz ve MHK'yi suçlarken, 'Haklılar ama şeklen yanlış', 'El birliğiyle bu hale getirdik', 'Hakem hataları var ama şanssızlıklar yaşadık' gibi itirafları da kamuoyunun takdirine sunuyoruz" dedi.

8 Mart'ta açıklanan karar ile Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirledi.

Cüneyt Çakır, Furat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimler, hakem kadrosundan çıkarılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu kararın "hem şeklen hem de zaman olarak yanlış" olduğunu söyledi.

TFF ne söyledi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına internet sitesinden yanıt verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un 2.5 saati bulan ve neredeyse tamamı Federasyonumuz, MHK ve hakemlerimiz odaklı düzenlediği basın toplantısındaki söylemlerine ilişkin, bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kulüp başkan ve yöneticilerimizin her türlü öneri ve eleştirisine açığız, ancak kurumumuzun onurlu tarihi ve saygınlığını hedef alan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Sayın Ali Koç'un daha çok, mesnetsiz ve kurgu ürünü sosyal medya "malzeme"lerini içeren, TFF kurumu, yöneticileri, MHK ve görevlileriyle ilgili küçük düşürücü söylemleri, her şeyden önce temsil ettiği başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır.

Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir ve Fenerbahçe camiası Türk futbolu için vazgeçilmez bir değerdir. Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur.

Bizzat TFF yöneticilerimiz, MHK Başkanımız ve üyeleri ile hakemlerimizin yetkinliklerine ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki, MHK Başkanının şahsına ve temsil ettiği kuruma yönelik küçük düşürücü söylemleri için gerekli inceleme yapılacaktır.

Hakem atamalarına yönelik üretilen senaryolar üzerine kurulu eleştiriler gerçekleri yansıtmamakla birlikte, futbolumuza ve hakemliğe hiçbir katkı sağlamadığı gibi kaos ortamı yaratmaktadır. Klasman belirlemenin Kurumun bir tasarrufu olduğunun unutulmaması gerektiği ve yapılan olumsuz eleştirilerin hakemliğe katkısı olmayacağı gibi, sadece hakemlerimiz üzerinde baskı yaratacağı kesindir.

Adil ve seyir zevki olan futbol isteyen tüm paydaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek isteriz. Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir!

Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyor ve bu türden önerileri kabul edilemez buluyoruz.

Federasyonumuz ve MHK'yi suçlarken, "Haklılar ama şeklen yanlış", "El birliğiyle bu hale getirdik", "Hakem hataları var ama şanssızlıklar yaşadık" gibi itirafları da kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Futbolun tüm paydaşlarını da ayrıştırmaya değil birleştirmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

Ali Koç ne söyledi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin hakem kararları ve gündeme dair düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"TFF'nin aldığı karar, ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Fenerbahçe olarak bu açıklamaya derhal tepki verdik. Ana sebebi isimlerden ziyade sürecin yönetiliş şekli ve zamanlamasıyla alakalı. Süper Lig'de bir kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin.

Bu sorunun ivedilikle çözülmesi konusunda da hemfikiriz. Ancak yöntemlerde hemfikir değiliz. İsimler değişecek elbette biz buna karşı değiliz ama şu anki endişemiz hakemlik müessesesinin ileride kabul edemeyeceğimiz kişilerle yapıldığının endişesi içinde olmamızdır. Şeklen de, zamanlama olarak da yanlıştır."

"Bu reformu yapan kişilerin niyetlerinden emin olmuyoruz. Kafamızda soru işaretleri var? Bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasiteleri olduğuna inanmıyoruz. Öte yandan MHK Başkanı tarafından ifade edildiği gibi aylarca süren bir çalışmanın sonucu olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz.

Sayın Başkan 'Ben yaptım' diyor ama ben farklı düşünüyorum. Bu gerçekten riyakatsizlikten mi yoksa güç zehirlenmesinin verdiği öz güvenin eseri midir?

Son 4 ayda hakemlik müessesi bu kara tabloyu tarihte hiç yaşamamıştır. En muzdarip kulüp olan biz, hakemlere yeri geldiğinde sahip çıkmayı biliriz. Bugün hakemlerin psikolojisi bu ligin tamamlanması için büyük risk oluşturmaktadır."

Hangi hakemler gönderildi?

Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya hakemlik listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig'de sezonun geri kalanında yer alacak hakem listesi şöyle:

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR hakemleri listesi ise şöyle güncellendi:

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin

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