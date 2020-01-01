Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Türk futbolunun sembol isimlerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Işıl Reçber, eşinin hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in birden gelişen hızlı semptomlar gösterdiğini ifade eden Işıl Reçber, kendisinin ve çocuklarının testlerinin ise negatif çıktığını duyurdu.

Işıl Reçber'in Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

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"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.

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Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR"



Goal ailesi olarak Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.