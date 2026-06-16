Rüdiger: Şüphecilere cevap vereceğim... Real Madrid'deki görevim henüz bitmedi

Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, kulübün sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattığını duyurması üzerine bir açıklama yaptı.

Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile olan önceki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu.

Rüdiger, Instagram hesabında şunları yazdı: "Buradaki görevim henüz bitmedi... Real Madrid'deki kariyerimi uzatmak benim için gurur verici bir an, ancak her şeyden önce takım arkadaşlarımla birlikte durumu tersine çevirme taahhüdüm."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Zorlu ve çok şey gerektiren bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız aksilikler gücümüzü sınadı, ancak tam da burada olmak istiyorum."

"Bazıları, geçirdiğim sakatlıklar nedeniyle beni gözden çıkarmış olabilir, ancak bu bana daha büyük bir motivasyon sağladı. Bu yüzden, bunun için teşekkür ederim" dedi.

"Beni tanıyan herkes, zorlukları sevdiğimi ve bunlarla yüzleştiğimde parladığımı bilir. Geçen sezon kolay geçmemiş olsa da, inancım hala sarsılmaz."

Son olarak şunları söyledi: "Birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz ve bu dönemi birlikte atlatacağız... Şimdi her zamankinden daha fazla. Hadi Madrid!"

Birçok haber, Real Madrid'in bu yaz Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konaté ile bedelsiz bir anlaşma imzaladığını ve kulübün transfer piyasasında başka bir savunma oyuncusu aradığını doğruladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında, Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'nun, kulübün Alman savunmacıyla sözleşmesini yenilemesinin arkasındaki isim olduğunu yazdı.