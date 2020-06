Rudi Voller: Havertz'in burada kalacağını umuyoruz

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Voller, transfer gündeminden düşmeyen Kai Havertz hakkında konuştu.

ekiplerinden 'in 20 yaşındaki parlayan yıldızı Kai Havertz, Avrupa'nın dev kulüpleri ile gündeme geliyor.



Özellikle 'in oyuncuyla yakından ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılırken kulübün sportif direktörü Rudi voller, Havertz'i takımda tutma umutlarını diri tutuyor.



ARD'ye konuşan Voller şunları söyledi:



"Kai Havertz’in bizimle kalacağına dair ümitlerimizi yitirmedik.”



"Onun kalitesine uygun her türlü imkanı vermeye çalışıyoruz. Sezonun ikinci yarısında olağanüstü bir performans ortaya koydu."



Havertz ile adı geçen bir diğer kulüp ise Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan . Kulübün efsane oyuncularından Lothar Matthaus da geçtiğimiz günlerde Sky Deutschland'a bu transfer haberi ile ilgili şöyle konuşmuştu:



"Bayern Münih ekonomik olarak hem Leroy Sane'yi hem de Kai Havertz'i aynı anda alacak güce sahip. Havertz bende çok iyi bir izlenim bıraktı. Sahip olduğu üstün yetenekle beraber dünyaya açılabilecek potansiyele sahip."