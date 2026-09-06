24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082426261.jpgANP
Rian Rosendaal

Çeviri:

Ruben van Bommel, PSV’nin Ajax galibiyetinin hemen ardından bunu yaptı

PSV Eindhoven
Ajax
R. van Bommel

Ruben van Bommel, Ajax - PSV maçının ardından Amsterdam ekibinin soyunma odasına gitti. PSV Teknik Direktörü Earnest Stewart, pazar sabahı ESPN'de yayımlanan Goedemorgen Eredivisie programında bunu açıkladı. 

Van Bommel, cumartesi günü Aaron Bouwman'a çok sert bir faul yaptı ve Bouwman daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sahada hemen bir arbede çıktı ve PSV'nin sol kanat oyuncusu sadece sarı kart görerek iyi kurtulmuş gibi göründü.

Stewart'a sabah programında, Van Bommel'in Johan Cruijff ArenA'daki dev maçta ortalığı karıştırdığı anda kendisinin ne yaptığı soruldu. "Aşağı inip ortamı sakinleştirmem gerekip gerekmediğine baktım. Ama buna gerek olmadı."

PSV'nin futboldan sorumlu yöneticisi, "Bence zaten sahadan uzak durmamız gerekiyor. Sükuneti korumaya çalışmalıyız. Çünkü bu, herkese karşı da bir örnek olur" diye ekledi.

Öte yandan Stewart, büyük maçların çoğu durumda gergin geçtiğini anladığını belirtti. "Sezonun başında da öyle. Herkes takımların gelişimini anlamaya çalışıyor. Her şey üst üste geliyor. Bizim sahadan uzak durmamız gerekiyor. Çizgilerin içinde çok şey oluyor, bunun için hakemler var."

Şampiyonlar Ligi
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Ajax crest
Ajax
AJX

Van Bommel, son düdüğün ardından oldukça sarsılmış bir görüntü verdi. Stewart, PSV'li kanat oyuncusunun sahadaki davranışları nedeniyle adeta bir kefaret niteliğinde ne yaptığını açıkladı.

PSV Teknik Direktörü, Amsterdam'daki olaylı dev maça ilişkin değerlendirmesini, "Maçın ardından özür dilemek için Ajax'ın soyunma odasına girdi. O sırada duygusal anlar da yaşandı" sözleriyle tamamladı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin