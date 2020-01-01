Ruben Dias transferinde Barcelona ile Guardiola yarışıyor

100 milyon euro serbest kalma bedeli olan Benficalı Ruben Dias için Barcelona ve Manchester City karşı karşıya geldi.

ile Pep Guardiola Ruben Dias transferinde karlı karşıya geldi.

Record'un haberine göre stoperi Ruben Dias'ı Barcelona ve transfer etmek istiyor.

Serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu için menajer Jorge Mendes Barcelona kulübü ile görüştü. Ancak Pep Guardiola yetenekli stoperi Manchester City'de görmek istiyor.

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2024 yazında sözleşmesi sona erecek olan Dias, bu sezon 39 resmi maça çıktı 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Teknik Direktörü Fuat Çapa Mackolik'e konuştu