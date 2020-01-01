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Ruben Dias transferinde Barcelona ile Guardiola yarışıyor

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Getty Images
100 milyon euro serbest kalma bedeli olan Benficalı Ruben Dias için Barcelona ve Manchester City karşı karşıya geldi.

Barcelona ile Pep Guardiola Ruben Dias transferinde karlı karşıya geldi.

Record'un haberine göre Benfica stoperi Ruben Dias'ı Barcelona ve Manchester City transfer etmek istiyor.

Serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu için menajer Jorge Mendes Barcelona kulübü ile görüştü. Ancak Pep Guardiola yetenekli stoperi Manchester City'de görmek istiyor. 

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