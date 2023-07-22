Ruben Dias, Manchester City'yi eleştirenleri "dar kafalı" ilan etti

Ruben Dias, Manchester City'nin üç kupayı kazandıktan sonra rehavete kapılacağını düşünenleri 'dar fikirli' ilan etti.

Dias tarihi başarının ardından rehavete kapılmayacaklarını söyledi

Daha fazla başarı için aç olduklarını belirtti

Aksini düşünenleri, "dar kafalı" ilan etti

NE OLDU? Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2022-23 sezonunu üç kupayı Etihad'a götürerek tamamladı. Manchester City yeni sezona hazırlanırken Ruben Dias, bu tarihi başarının takımı rehavete sürükleyeceğini reddetti. Kazanılması gereken çok kupa olduğunu söyleyen Dias, Manchester City'nin rehavete kapılacağını düşünenleri "dar fikirli" ilan etti.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Ruben Dias şunları söyledi: "Başarmamız gerekenin yalnızca bu olduğunu düşünmeniz için dar kafalı veya hırsları olmayan biri olmanız gerekiyor. Açıkçası, 'Oh Şampiyonlar Ligi'ni kazandım, artık emekli olabilirim' diye düşünebilirsiniz. Ama benim kariyerimde başarmam gereken daha çok şey var."

DAHA FAZLASI: Ruben Dias sözlerine şöyle devam etti: "Evet, geçen sezon güzeldi ama sadece kariyerimin bir bölümüydü. Evet, üç kupa kaldırdık ama daha kazanılacak çok kupa var. Bu bizim içimize işlemiş durumda. Bir kere başardım, yine başarabilirim. İki, üç, dört kupa kaldırabilirim."

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SIRADA NE VAR? Manchester City, 26 Temmuz ve 30 Temmuz'da Bayern Münih ile Atletico Madrid hazırlık maçları için kolları sıvayacak.