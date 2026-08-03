رسميًا.. الاتحاد السعودي يدعم صفوفه بالصفقة الصيفية الثانية

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, pazartesi akşamı, sol bek Faris Abedi ile Neom kulübünden gelmek üzere resmen anlaştığını duyurdu. Bu transfer, "Amid"in yeni sezon müsabakaları başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamleleri kapsamında gerçekleşti.

Al-Ittihad, "X" platformundaki resmi hesabından oyuncuya özel bir tasarım paylaştı ve tasarıma şu ifadeyi ekledi: "Faris Abedi, kaplanlar arasında bir kaplan." Bu ifade, transferin tamamlandığına ve oyuncunun takım kadrosuna resmen katıldığına işaret ediyordu.

Abedi ile yapılan anlaşma, takım içindeki en önemli dosyalardan birini kapatmış oldu. Arnavut sol bek Mario Mitaj'ın İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak gitmesinin ardından, Al-Ittihad yönetimi sezon başlamadan önce hazır bir alternatif sağlamak için hızla harekete geçti.

Ayrıca oku: Ronaldo'nun düğününe davet edilenlerin listesi sızdı: Messi katılacak mı?

Faris Abedi, Suudi sahalarında iyi bir tecrübeye sahip isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Al-Wehda, Al-Qadsiah, Al-Feiha ve son olarak Neom olmak üzere dört farklı kulübün formasını giymiş olması, kendisine Al-Ittihad atmosferine ve Roshn Ligi'ndeki rekabet gereksinimlerine hızla uyum sağlama konusunda büyük bir avantaj kazandırıyor.

"Amid" yönetimi, oyuncunun sol kanatta katkı sunma kapasitesine bel bağlıyor. Özellikle savunma disiplinini ileri hattı destekleme yeteneğiyle birleştiren bir oyuncuya duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, bu durum yeni sezon boyunca teknik heyetin oyun anlayışıyla uyumlu görülüyor.

Abedi transferi, bu yaz değişikliklerin yaşandığı bazı mevkileri yeniden yapılandırmaya yönelik Al-Ittihad planının bir parçası olarak geliyor. Bu, kulübün teknik istikrarını korumaya ve yerel ile kıtasal kupalarda güçlü bir şekilde rekabet etmeyi sürdürmeye yönelik çabaları kapsamında yer alıyor.