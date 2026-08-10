Barcelona kulübü, bugün pazartesi, takımın savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun kiralık olarak Liverpool'un kadrosuna transfer olduğunu açıkladı.

Barcelona, resmi "X" hesabındaki açıklamasında şunları belirtti: "Ronald Araujo kiralık olarak Liverpool kulübüne transfer oldu."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp, Araujo'nun 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaştı. Sana bol şans Ronald!"

Aynı bağlamda, Liverpool transferle ilgili resmi açıklamasında şunları söyledi: "Kulüp, savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu 2026-2027 sezonu boyunca Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı; bu anlaşma, çalışma izni işlemlerinin başarıyla tamamlanması ve uluslararası transfer izni prosedürlerinin sonuçlandırılması şartına bağlıdır."

Tecrübeli Uruguaylı milli oyuncu, Katalan takımıyla İspanya La Liga'da 200'den fazla maça çıktıktan sonra Liverpool'a katılıyor.

Araujo, 2018 yılında Barcelona'ya katılmasından bu yana, biri geçtiğimiz sezonun şampiyonluğu olmak üzere İspanya La Liga'da üç kupa kazandı; ayrıca bu yılın başlarında takımın kaptanlığına getirilmişti.

33 numaralı formayı giyecek olan 27 yaşındaki Araujo, Liverpool'un resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok çok mutluyum."

Şöyle devam etti: "Köklü bir tarihe sahip bu büyük kulüpte olmaktan dolayı heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlıyım, oynamaya başlamak için heyecanlıyım; büyük bir motivasyona sahibim ve başlamak için can atıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu transferin kariyerimin bu aşamasında benim için ideal seçenek olduğunu düşünüyorum. Benim için gerekli bir adım olduğunu düşünüyorum. Liverpool'un ilgisini duyar duymaz işler çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dediğim gibi, burada olmaktan dolayı son derece mutluyum ve başlamak için heyecanlıyım. Kulübün gösterdiği ilgiden memnunum ve bu, doğru zamanda atılan doğru bir adımdı."



