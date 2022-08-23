Royal Antwerp-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

İstanbul ekibinin UEFA Konferans Ligi yolundaki mücadelesi hangi kanalda?

Başakşehir, Royal Antwerp karşısında UEFA Konferans Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

Play-off turundaki ilk maçında Belçika ekibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Peki Royal Antwerp-Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Royal Antwerp-Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren İstanbul ekibi, play-off turundaki ilk maçını 18 Ağustos'ta oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golü, 54. dakikada Munir'İn ayağından gelmişti.

Royal Antwerp ile Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta, saat 21.45'te Belçika'da oynanacak.

Royal Antwerp-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Royal Antwerp-Başakşehir maçı 25 Ağustos Perşembe günü 21.45'te TRT1'de canlı yayınlanacak.