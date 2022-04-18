Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GOAL Türkiye
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Takım sayısının dörde inmesiyle kupada heyecan bir kat daha arttı. Artık gözler final bileti için oynanacak iki eşleşmede.

Türkiye Kupası'nda 2021/2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor'dan biri olacak. Yarı finalde Trabzonspor-Kayserispor ve Alanyaspor-Sivasspor eşleşmelerini izleyeceğiz.

1. Tur'dan bu yana tek maçlı eleme sistemiyle devam Türkiye Kupası'nda yarı final için çift maçlı eleme formatı kullanılacak. İlk maçlar 19-20 Nisan, ikinci maçlar 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. Maçlar A Spor kanalından yayınlanacak.

19 Nisan 2022 20.30 Trabzonspor - Kayserispor (A Spor)

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20 Nisan 2022 20.30 Alanyaspor - Sivasspor (A Spor)

10 Mayıs 2022 Kayserispor - Trabzonspor (A Spor)

11 Mayıs 2022 Sivasspor - Alanyaspor (A Spor)

Nasıl geldiler?

Trabzonspor'un elediği takımlar: Boluspor, Denizlispor, Antalyaspor

Kayserispor'un elediği takımlar: Hopaspor, Iğdır, 68 Aksaray Bld, Fenerbahçe, Beşiktaş

Alanyaspor'un elediği takımlar: Osmaniyespor, Mardin 1969, Adana Demirspor, Gaziantep

Sivasspor'un elediği takımlar: Ankaragücü, Bandırmaspor, Karagümrük