Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Türkiye Kupası'nda 2021/2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor'dan biri olacak. Yarı finalde Trabzonspor-Kayserispor ve Alanyaspor-Sivasspor eşleşmelerini izleyeceğiz.
1. Tur'dan bu yana tek maçlı eleme sistemiyle devam Türkiye Kupası'nda yarı final için çift maçlı eleme formatı kullanılacak. İlk maçlar 19-20 Nisan, ikinci maçlar 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. Maçlar A Spor kanalından yayınlanacak.
19 Nisan 2022 20.30 Trabzonspor - Kayserispor (A Spor)
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20 Nisan 2022 20.30 Alanyaspor - Sivasspor (A Spor)
10 Mayıs 2022 Kayserispor - Trabzonspor (A Spor)
11 Mayıs 2022 Sivasspor - Alanyaspor (A Spor)
Nasıl geldiler?
Trabzonspor'un elediği takımlar: Boluspor, Denizlispor, Antalyaspor
Kayserispor'un elediği takımlar: Hopaspor, Iğdır, 68 Aksaray Bld, Fenerbahçe, Beşiktaş
Alanyaspor'un elediği takımlar: Osmaniyespor, Mardin 1969, Adana Demirspor, Gaziantep
Sivasspor'un elediği takımlar: Ankaragücü, Bandırmaspor, Karagümrük