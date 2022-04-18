Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kaç defa kazandı?

Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayarken bir taraftan da gözünü Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda.

Bordo mavili ekip, yarı finalde 19 Nisan saat 20.30'da Kayserispor'u ağırlayacak.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri sezonu çifte kupa ile tamamlamanın planlarını yaparken camia da 10. kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmanın hayalini kuruyor.

Trabzonspor ilk ne zaman kupayı kazandı?

Karadeniz temsilcisi ilk Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda müzesine götürdü.

Bugünkünden farklı olarak çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta Ahmet Ceyhan'ın golüyle yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştır.

Bordo mavili ekip takip eden sezon da kupayı müzesine götürerek üst üste ikinci kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştır.

Diğer sevinçler

1983-1984 sezonunda Federasyon Kupası adıyla düzenlenen turnuvada Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmıştır. Bordo mavili ekip bir kez daha finalde Beşiktaş'ı geçmeyi başarmıştır.

1991-1992 sezonu unutulmaz bir finale sahne olmuştur. Yine çift maç üzerinden finalde Bursaspor, Trabzonspor'u ilk maçta 3-0 yenerken önemli bir avantaj sağlasa da Trabzonspor ikinci maçta rakibini 5-1 geçerek kupaya uzanmıştır.

1994-1995'e gelindiğinde Trabzonspor, müzesine beşinci kez Türkiye Kupası'nı götürecekti. Karadeniz ekibi finalde Galatasaray'ı iki maçta da geçerek mutlu sona ulaştı.

2000'li yıllardaki başarı

Trabzonspor, 2000'li yıllarda Türkiye Kupası'nı üç kez müzesine götürerek önemli bir başarı elde etti.

Bordo mavili ekip 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında üst üste iki kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Bu süreçte Trabzonspor aynı zamanda finalde üst üste iki kez Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.

Şanlıurfa'daki unutulmaz finalde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçerek tarihindeki 8. Türkiye Kupası'nı kazanıyordu. Finalde bordo mavili ekibin golleri Umut Bulut, Colman ve Engin Baytar'dan geldi.

Trabzonspor kupayı en son ne zaman kazandı?

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda kaldırdı.

Finalde Trabzonsopor ile Alanyaspor karşılaşırken maçı Trabzonspor 2-0 kazandı. Goller ise Abdülkadir Ömür ve Sörloth'tan geliyordu.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşması halinde 10 kez kupayı Trabzonspor müzesine götürecekler.

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