Rotterdam Radicals, SC Cambuur - Feyenoord (2-5) maçında yaşanan havai fişek olayı sonrası Instagram üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Taraftar grubu, bu açıklamada özellikle ortaya çıkan yaygarayı ve medyadan gelen tepkileri eleştirdi. Onlara göre eylemin kendisinde ise pek de yanlış bir şey yoktu.

“Güzel bir futbol öğleden sonrası olması gereken şey, ne yazık ki yine sıkça olduğu gibi, geri kalan herkesin keyfini kaçıran küçük bir grup insan tarafından gölgelendi” ifadeleriyle, havai fişek eylemini kınayanlara yönelik alaycı bir giriş yapıldı. “Bunun bu devirde hâlâ nasıl olabildiği bizim için büyük bir muamma. Artık bu küçük grup insana daha fazla alan verilmemesinin ve bu tür davranışlarla yanlarına kâr kalmamasının zamanı çoktan geldi.”

“Bu tür insanları dışlamanın ve önlerini kesmenin zamanı geldi. Onların eylemleri kulüplerine duydukları sevgiden kaynaklanmıyor. Bu grup kişisel çıkar peşinde ve tamamen kendisi için orada. Başkalarının sırtından prim yapıyorlar. Ve biz buna çok uzun süredir izin veriyoruz. Gelin şimdi birlikte yumruğumuzu masaya vuralım…”

“Futboldaki küçük olaylar üzerinden ağlayıp sızlamak için her fırsata sarılan o çok küçük insan grubuna karşı ki yine daha sert önlemler alınabilsin!! Yine bir şeyleri kınayıp lanetleyebildiklerinde ilk öne atılmak isteyen o insanlar, tercihen de burunlarının dibinde bir kamerayla televizyonda. Böylece herkes ne kadar iyi olduklarını görebilsin.”

“Günümüzde artık herhangi bir şeyi hâlâ biraz olsun ölçülü değerlendirebiliyor muyuz?! SC Cambuur şimdi dün 5 değil tam 7(!) mağdur olduğunu bildiriyor. Bir 1 ya da 2 mağdur daha eklenirse medya yeni bir Heysel Faciası’ndan söz edebilir. Heysel 2.0, elbette Feyenoord taraftarlarının sebep olduğu. Ne büyük bir komedi.”

“Biz de bunu kendimiz biraz olsun göreceli değerlendirmeye çalışalım o zaman. Stadyumda, ev sahibi tribünlerindeki taraftarlara isabet ettirme niyeti sıfır olan bir pyro eylemi var. Rüzgâr, deplasman tribünündeki meşalelerin dumanını biraz ev sahibi tribününe savuruyor. Olabilir. Yoldan çıkan bir thunderking de çatı üzerinden kazara yine aynı ev sahibi tribününe düşüyor. Bu da olabilir.”

“Ev sahibi tribünündeki insanlar biraz duman soluyor, birkaç patlama sesi duyuyor. Hatta içlerinden biri gerçekten bir parça havai fişeğin kendisine çarptığını da yaşamış olabilir. Bundan ölmezsin yani. Ama Cambuur’da belki ölürsün. Sem & Sterre ağlıyor, baba da mutlu değil. Ev kadınları tribünü ilk terk edenler oluyor. Geri kalanı da peşlerinden geliyor. Geriye ise medya ve olaya karışanlara inanacak olursak ömür boyu sürecek bir travma kalıyor.”