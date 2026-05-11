Rotterdam'da beyaz duman mı? "Feyenoord'a gitmek istediğini söyleyecek"

Dévy Rigaux, Feyenoord'a doğru hızla ilerliyor. 1908.nl'nin haberine göre, Belçikalı teknik direktör Rotterdam'da Dennis te Kloese'nin görevini devralacak.

Rigaux, 2009 yılından beri Club Brugge'de çalışıyor. 38 yaşındaki teknik direktör, genç takım antrenörü olarak göreve başladı ve Belçika kulübünde "futbol direktörü" pozisyonuna kadar yükseldi.

Brugge, kalan üç maçla Belçika Pro League'de lider durumda. Kulüp, takipçisi Union Sint-Gillis'e bir puan fark atmış durumda.

Rigaux, kulübün şampiyonluğu garantilediği anda Feyenoord'a transfer olmak istediğini açıklayacak. Dolayısıyla anlaşmanın imzalanması sadece an meselesi gibi görünüyor.