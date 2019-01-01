Derby County

Rooney, Derby'de oyuncu-antrenör olacak

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Derby County
İngitere Championship ekiplerinden Derby County, Ocak 2020'den itibaren Wayne Rooney'nin oyuncu-antrenör olarak takıma katılacağını açıkladı.

Championship ekibi Derby County, futbolculuk hayatına MLS ekiplerinden DC United'da devam eden Wayne Rooney ile anlaştı.

33 yaşında İngiliz golcü, Ocak 2020'den itibaren Derby County'de oyuncu-antrenör olarak göreve başlayacak. Rooney ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Derby County, 1 yıl da opsiyon hakkı tanıdı. 

İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Rooney, Manchester United ile kazandığı kupalarla ve bireysel performansıyla efsaneleşmişdi.

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Futbolculuk kariyerinde 700'den fazla resmi maça çıkan tecrübeli isim, 300'ün üzerine gol attı. Kırmızı Şeytanlar ile 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Rooney, 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başardı.

Toplamda 16 kupa kazanan Rooney, Fenerbahçe'nin eski hocalarından ve Derby County'nin başında bulunan Philippe Cocu ile birlikte çalışacak.

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