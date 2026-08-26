Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, dün salı günü Suudi Roshn Pro Lig'in üçüncü haftasında oynanan Ettifaq maçının devre arasında kaptan Cristiano Ronaldo'yu oyundan alma kararını savundu.

Nassr, kalecisi Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından on kişiyle mücadele ederek ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. Postecoglou, devre arasında Ronaldo'yu oyundan alıp yerine Abdullah el-Khaibari'yi sürmeye karar verdi ve ikinci yarıda maçı tersine çevirerek 3-2 galip gelmeyi başardı.

Avustralyalı teknik adam, basın toplantısında, iki gol geriye düştükten sonra takımın geri dönebileceğine dair mutlak güveninin maçın devre arasında şekillenmeye başladığını açıkladı ve devre arasında oyunculardan pes etmemelerini, kanatlardan gelen boşlukları daha fazla değerlendirmeye odaklanmalarını istediğini vurguladı.

Suudi "Sport" gazetesinin aktardığına göre Postecoglou, Ettifaq'ın attığı iki golün, özellikle şutlarla geldikleri için, geri dönüşü engelleyecek kadar endişe verici olmadığını ekledi ve kanatlara dayalı yapılan taktiksel değişikliklerin dengeleri tersine çevirdiğini belirtti.

Postecoglou, takımın yıldızlarının sergilediği güçlü karakteri ve mücadeleci ruhu övdü ve elde edilen sonucun yalnızca teknik yönün bir ürünü olmadığını, aynı zamanda oyuncuların maça geri dönme ve galibiyeti kapma konusundaki kararlılığının bir sonucu olduğunu değerlendirdi.



Teknik direktör eksikliklere de değinerek, kaleci Nawaf el-Aqidi'nin bir sakatlık nedeniyle maçtan uzak kaldığını, bunun teknik ekibi iyi bir performans sergileyen genç bir kaleciyi sürmeye ittiğini açıkladı ve Nassr'ın her zaman kendi karakteri ve büyük değeriyle sahaya çıktığını vurguladı.

Postecoglou, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu oyundan almayı da içeren birçok değişikliği yapma yönündeki cesur kararını da savundu ve yedeklerin takıma gerekli katkıyı sağlayabileceğine tamamen güvendiğini, oyuncuların da bunu takımın oyununu değiştirmeye ve hedeflenen amaca ulaşmaya etkin bir şekilde katkıda bulunarak sahada gerçeğe dönüştürdüğünü açıkladı.

Postecoglou açıklamalarını, oyuncuların kararlılığından duyduğu büyük gururu ifade ederek noktaladı ve takımın zorlu koşullar ve yorucu hava sıcaklığıyla akıllıca başa çıktığını, böylece geriye düşmeyi değerli ve hak edilmiş bir galibiyete çevirmeyi başardığını belirtti.