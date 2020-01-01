Ronaldo ve Mendes'den Portekiz hastanelerine 1 milyon euro

Koronavirüsle mücadele kapsamında yüklü bağışlar yapan sporcular arasına Cristiano Ronaldo da katıldı.

ve menajeri Jorge Mendes, 'deki iki hastanenin yoğun bakım ünitelerine toplam 1 milyon euro'luk bağışta bulundular.

Portekizli ikilinin bağışları, Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi ve 'daki Santo Antonio hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki eksik medikal ekipmanların alınması için kullanılacak. Bu ekipmanlar koronavirüs hastalarının tedavileri için hayati önem taşıyor.

Benzer bağışlar son 24 saat diliminde ve Pep Guardiola tarafından da gerçekleştirildi. Katalan kulübünün efsaneleri, şehrindeki hastane ve vakıflara 1'er milyon euro bağışta bulundular.

Daha fazla takım

Koronavirüsle mücadele için bağışta bulunan futbol dünyasının ünlü isimleri arasında Jose Mourinho, Robert Lewandowski Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Toby Alderweireld gibi isimler de bulunuyor.