"Ronaldo ve Henry'den daha iyi"... Mbappé'nin eleştirenlerini susturan keskin cevap

Fransa’nın Dünya Kupası serüveninin açılış maçında Senegal’in kalesini iki kez sarsmasına ve Irak karşısında da bir çift gol atmasına rağmen, Kylian Mbappé, Real Madrid ve milli takımda son iki yıldır peşini bırakmayan eleştiri dalgasından kurtulamadı… Ancak yanıt kesin oldu ve bu yanıt, baskının ne demek olduğunu çok iyi bilen bir savunma efsanesinden geldi.

Eski Fransız yıldız Pixenti Lizarazu, iki gol atmasına rağmen Fransa-Senegal maçının 3-1 sona ermesinin ardından Real Madrid forvetine yöneltilen eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu ve Kylian Mbappé'yi güçlü bir şekilde savundu.

1998 Dünya Şampiyonu Lizarazu, Fransız “L’Équipe” gazetesinde yayınlanan ve İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi tarafından da aktarılan yazısında rakamlara dayanarak, Mbappé’ye yönelik eleştirilerin “tek taraflı ve haksız” olduğunu vurguladı.

Lizarazu şöyle konuştu: “Henüz 27 yaşında olan Mbappé, 99 maçta attığı 58 golle Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu ve sadece 15 maçta attığı 14 golle Dünya Kupası’nın en iyi golcülerinden biri.”

Şaşırtıcı istatistiklere değinerek şunları ekledi: "Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 570 maçta 427 gol attı; bu da maç başına 0,75 gol ortalaması anlamına geliyor; Bu rakam, Brezilyalı Ronaldo’nun 0,65 gol, Raúl’un 0,42 gol, Thierry Henry’nin 0,45 gol ve Marco van Basten’in 0,70 gol gibi efsaneleri geride bırakıyor; işte bu yüzden son iki yıldır süren bu sürekli eleştiri beni rahatsız ediyor."

Lizarazu, Paris Saint-Germain ile Real Madrid'i karşılaştırırken şunları söyledi: "2024'ten bu yana Paris, Şampiyonlar Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı, oysa Real Madrid hiçbir büyük kupa kazanamadı... Bu bir gerçek, ancak bu, Mbappé'nin başarılarını küçültmez ve kesinlikle onu sıradan bir oyuncu yapmaz."

Lizarazu, Mbappé’nin savunma yönünü eleştirenlere yönelik kesin bir yanıtla savunmasını tamamladı: “Yeterince savunma yapmamasını temel bir kusur olarak gören ve onu sol kanada kaydırarak daha fazla savunma yapmaya zorlamak isteyenler tamamen yanılıyorlar.”