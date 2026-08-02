Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, gelecek hafta sonu Madeira'da düzenlenecek lüks bir düğün töreninde Georgina Rodriguez ile evlenmeye hazırlanıyor.

İngiliz gazetesi The Sun'a göre, 41 yaşındaki Portekizli yıldızın 32 yaşındaki Georgina ile nikahının Funchal Katedrali'nde kıyılması, ardından düğün töreninin resepsiyon için beş yıldızlı lüks Savoy Palace Oteli'ne taşınması planlanıyor.

Daha önce çıkan haberlerde, çiftin nikahını bu hafta sonunda Sintra kentindeki Quinta da Regaleira malikanesinde kıyacağı öne sürülmüştü.

Ancak söz konusu malikanenin bu hafta sonu boyunca ziyaretçilere açık olacağının ortaya çıkmasının ardından, düğünün orada yapılacağına dair söylentiler şüpheli hale geldi.

İngiliz gazetesi, Ronaldo'nun nikahını gerçekten de katedralde kıyacağını belirtti. Düğün törenleri genellikle öğleden sonra saat üçte başlıyor, ardından dört restorana sahip Savoy Palace Oteli'ne geçiliyor.

Bir kaynak şunları söyledi: "Otel müşterilerine, cuma ve cumartesi günleri iki katın ve bunun yanı sıra barlara ayrılmış birçok alanın kullanıma kapalı olacağı bildirildi."

Funchal, futbol yıldızı Cristiano'nun doğup büyüdüğü yer olup, burada onun onuruna dikilmiş bronz bir heykel bulunuyor; ayrıca otellerden biri de onun adını taşıyor.

Ronaldo'nun net servetinin 1,2 ile 1,4 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilse de, yoksulluk içinde büyümüş ve tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaşmış olmasının ardından doğduğu yere dönmeyi tercih etmesi büyük bir duygusal değer taşıyor.

Ronaldo, 11 yaşında Sporting Lizbon'a katılmak için evinden ayrılmıştı.