Ronaldo ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca şova doymuyor! Zirve yürüyüşü...

Suudi Pro Ligi'ni kasıp kavuran ikili Ronaldo ve Talisca'nın şovu, Al Ahli karşısında da devam etti.

NE OLDU? Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'ndeki rakipleri Al Ahli'ye karşı 4-3'lük galibiyet elde ederken Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca harika bir performans sergileyerek adeta şov yaptı.

Portekizli süperstar iki gol kaydederken Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ise 2 golünün yanına bir de asist katkısı ekleyerek geceye damgasını vurdu.

BÜYÜK RESİM: Bu sonucun ardından Al-Nassr, 7 maç sonunda 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad'ın sadece 3 puan gerisinde 15 puanla 5. sırada yer aldı. Ronaldo, bu maçın ardından 6 maç sonrasında 9 gol atıp 4 asist katkısına ulaşarak tüm dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

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AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Üç gün sonra Kings Cup'ta Ohod ile karşılaşacak olan Ronaldo'nun ekibi, şimdilik tüm konsantrasyonunu bu maça verdi.