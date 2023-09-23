Ronaldo ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca şova doymuyor! Zirve yürüyüşü...

Can Özer
Ronaldo Al Nassr Al Ahli
Cristiano RonaldoAl NasrBeşiktaşSüper LigA. Laporte1. LigPro Lig

Suudi Pro Ligi'ni kasıp kavuran ikili Ronaldo ve Talisca'nın şovu, Al Ahli karşısında da devam etti.

NE OLDU? Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'ndeki rakipleri Al Ahli'ye karşı 4-3'lük galibiyet elde ederken Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca harika bir performans sergileyerek adeta şov yaptı.

Portekizli süperstar iki gol kaydederken Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ise 2 golünün yanına bir de asist katkısı ekleyerek geceye damgasını vurdu.

BÜYÜK RESİM: Bu sonucun ardından Al-Nassr, 7 maç sonunda 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad'ın sadece 3 puan gerisinde 15 puanla 5. sırada yer aldı. Ronaldo, bu maçın ardından 6 maç sonrasında 9 gol atıp 4 asist katkısına ulaşarak tüm dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

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AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Üç gün sonra Kings Cup'ta Ohod ile karşılaşacak olan Ronaldo'nun ekibi, şimdilik tüm konsantrasyonunu bu maça verdi.

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