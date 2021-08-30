Ronaldo transferini taraftar korkusu yaptırdı

Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmak üzereyken nasıl oldu da eski kulübüne döndü?

Juventus’tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Cristiano Ronaldo, ilginç bir sürecin ardından Manchester United’a dönmüştü.

Manchester Evening News’ta yer alan habere göre; aslında Ronaldo’yu transfer etmek Kırmızı Şeytanlar’ın planında yoktu. United, Ronaldo’nun şehrin mavi yakasına gitmesini önlemek için kadrosuna kattı.

Manchester United nasıl devreye girdi?

Cuma sabahına kadar Ronaldo’yla ilgilenen tek kulüp Manchester City’ydi. United’ın sahibi olan Glazer ailesi, olası taraftar tepkisinden çekinerek Portekizli yıldız için harekete geçme kararı aldı.

Glazer ailesi, Manchester United tarihinin en önemli figürlerinden Ronaldo’nun ezeli rakibe gitmesine seyirci kaldıkları takdirde taraftarların hedefi olmaktan korkuyordu.

United’ın Ronaldo operasyonu için düğmeye basmasıyla birlikte kulüple özdeşleşen ünlü simalar devreye girdi. Efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson’ın Ronaldo’yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından, United yönetimi oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ile Ronaldo’nun Ada’daki eski takım arkadaşları Rio Ferdinand, Patrice Evra ve Darren Fletcher da ikna çabalarına destek verdi.

City darbe yedi

Eski takımından gelen iki yıllık resmi kontrat teklifinin ardından Manchester City’ye kapıları kapatan Ronaldo, 2009’da ayrıldığı Manchester United’a tam 12 yıl sonra geri döndü.

United bu hamleyle Manchester’ın diğer devine büyük bir darbe vurmuş oldu. Harry Kane’i Tottenham’dan koparamadıktan sonra Ronaldo’ya yönelen City, golcü arayışında yine mutlu sona ulaşamadı.

Milli aranın sona ermesiyle 8 Eylül’de Manchester’a gelmesi beklenen Ronaldo’nun Newcastle maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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