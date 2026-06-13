Ronaldo şüphecilere sert bir yanıt verdi: Maçları izlemediniz mi?

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce fiziksel yeteneklerini sorgulayanlara yanıt verdi ve 41 yaşına basmış olmasına rağmen en üst düzeyde rekabet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ronaldo, Portekiz milli takımıyla Demokratik Kongo, Kolombiya ve Özbekistan'ın yer aldığı grupta mücadele ederek, bir rekor olan altıncı kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı bir basın toplantısında Ronaldo, fiziksel durumuyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Fiziksel olarak iyiyim... Maçları izlemediniz mi?"

Portekiz'in kaptanı, geçen sezon Al-Nassr formasıyla güçlü performansını sürdürerek takımı sonunda Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, milli takım tarihinin en güçlü nesillerinden birinin liderliğinde büyük hedeflerle turnuvaya katılıyor.

Portekiz'in şampiyonluk için en güçlü adaylar arasında gösterilmesine rağmen, Ronaldo takım arkadaşlarının yeteneklerine tam güven duyduğunu belirtti ve milli takımın tarihi bir başarıya imza atmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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Portekizli yıldız, "Favori olup olmadığımızı bilmiyoruz, bu turnuvanın sonunda belli olacak, ancak bu kadronun Portekiz halkını mutlu edebileceğine inanıyorum" dedi.

Portekiz, turnuvaya Kongo ile karşılaşarak başlayacak, ardından grup aşamasında Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak. Ronaldo, her maça ayrı ayrı odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "En önemlisi iyi bir başlangıç yapmak, sonra bir sonraki maçı düşünmek. Yol adım adım inşa edilir."