Ronaldo: "Penisini kontrol edemeyen bir futbolcu bir erkek değil, mantıksız bir hayvandır"

Brezilyalı efsane golcü, seks yasağından bahsederken bir de itirafta bulundu.

Brezilya efsanesi Ronaldo, ülkesi 2002'de Dünya Kupası zaferi yaşarken en önemli oyunculardan birisiydi.

Ama onu motive eden şey, kupadan daha fazlasıydı.

Ve Ronaldo, finalde Almanya'ya karşı attığı golün ardından 40 gün sonra ilk kez seks yapacağını duyurdu.

O ve takım arkadaşları, turnuva süresince teknik direktör Luiz Felipe Scolari tarafından seks yasağına alınmıştı.

Ne söylendi?

R9, maç sonrası medya görevlerinde şunları söyleyerek bunu değerli bir fedakarlık olarak gördü:

"İkisinden de vazgeçmek çok zor, ama seksin Dünya Kupası'nı kazanmak kadar mükemmel olduğunu düşünmüyorum.

"Birkaç dakika sonra seks yapacağım, ama Dünya Kupası sadece dört yılda bir olur. Bunu söylemek zorundayım, çünkü şu anda beni patronum dinliyor.

"Seks iyi değil, ve Dünya Kupası'nı kazanmak gerçekten harika bir duygu."

Konu üzerinde düşünmek için biraz zaman bulduktan sonra Ronaldo, 2006'da verdiği bir röportajda başarıdan aldığı zevki, seks yapmama kuralının etkilediğini itiraf etti.

"Penisini kontrol edemeyen bir futbolcu bir erkek değil, mantıksız bir hayvandır. Hocamız da bu şekilde düşünüyor.

"2002 Dünya Kupası harika bir anıydı, ama her zaman ağırlık kaldırmak kadar alt kısımdaki ağrıyı da hatırlayacağım."

Ronaldo, 2002 Dünya Kupası'nda ne yaptı?

Güney Kore ve Japonya'da zafere giden yolda sekiz gol atan efsane oyuncu, kariyeri boyunca maçlardan önce seks yaparak daha iyi performans gösterdiğine inanıyordu.

2011'de Brezilya'daki bir TV kanalına, "Bazı maçlardan önce birkaç kez seks yaptım" diye itiraf etti.

Ve bugün, kendisinden 13 yaş küçük olan model kız arkadaşıyla 2015 yılından beri aşk yaşıyor.