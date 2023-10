Ronaldo'nun yürek burkan burger hikayesi! "Her gece giderdik ve..."

Dünyanın en büyük futbolcularından olan Ronaldo, çocukluğunda zorluklarla dolu bir yol yürüdü.

NE OLDU? Ronaldo ve Sporting'den arkadaşı Fabio Paim, her gecenin sonunda fast food zincirine gider ve satılmayan hamburgerleri alırdı. Bu durum, şimdilerde beş kez Ballon d'Or kazananan süperstarın çocukluğunda ne maddi olarak büyük zorluklar yaşadığının kanıtıydı.

NE DEDİLER: Paim The Sun'a verdiği röportajda, “Sporting'de oynadığımız ve akademide olduğumuz dönemde stadyumda yaşıyorduk" dedi ve şunları ekledi:

"Geceleri artık kimsenin istemediği, dolayısıyla satılması pek de mümkün olmayan burgerleri almak için McDonald's'a giderdik. Hamburgerler için her gece oraya gider ve oradan aldığımız burgerleri yerdik."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelip Al-Nassr'dan yılda 177 milyon £ kazanırken Paim, yeteneğini kullanamadı ve 2021 yılında Polonya'dayken emekli oldu.

Paim, son olarak şunları ekledi:

"Çocuk olmaktan keyif alabilirdik. Ancak Ronaldo'yu her zaman çalışkan, kendini adamış ve en iyisi olmayı isteyen biri olarak hatırlıyorum. Her zaman böyleydi, kaybettiğinde üzülüyordu. Bu çaba onu şu an bulunduğu noktaya getirdi. Bugün bile oynamaya ihtiyacı yok ama en iyisi olmak istiyor. Kazanabileceği her şeyi kazandı, geriye hiçbir şey kalmadı. Ama çocukluğumuzdaki o çaba, ona bu kazandıklarını verdi."

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekiz'in Euro 2024 elemelerindeki yolculuğuna dört gol atarak karşılık veren Ronaldo, Cumartesi günü Suudi Pro Ligi'nde Damac'a karşı Al-Nassr ile lig mücadelesine dönecek.