Ronaldo, Modric ve Benzema yok! Yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş oyunculardan kurulu en iyi 11'i belirledi.

Bu listede Ronaldo, Modric ve Benzema yok!

Yapay zeka seçimini yaparken bazı efsaneleri saf dışı bıraktı

Peki ChatGPT'ye göre Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i nasıl?

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun en zorlu turnuvalarından biri ve her yıl bir başka dev takım bu kupayı kazanmak için mücadele veriyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde rekorlar kırmış yetenekli ve hırsı birçok efsane yatıyor. Peki bu efsanelerden kurulu bir en iyi 11 oluşturmak isteseydik nasıl olurdu? Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, tüm zamanların en iyi Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Tabii seçimlerini yaparken bazı isimleri dışarıda bırakmak zorunda kaldı.

CHATGPT'NİN SEÇİMİ NASIL? ChatGPT, Şampiyonlar Ligi kadrosunda kaleyi Real Madrid efsanesi Iker Casillas'a emanet etti. Sağ beke futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından Dani Alves'i yazarken sol beki üç kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış Real Madrid efsanesi Roberto Carlos'a emanet etti. Stoper ikilisi olarak da Carles Puyol ile Paolo Maldini'yi seçti. Orta sahayı Barcelona efsaneleri Xavi Hernandez ile Andres Iniesta'ya bırakırken Zinedine Zidane onlara ortada önemli bir katkı sağlıyor. 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Raul önlerde liderliği ele geçirirken ona turnuvada defalarca rekor kırıp 5 kupa kaldıran Cristiano Ronaldo ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde dört kez zafere taşıyan Lionel Messi eşlik ediyor.

İŞTE YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTU CHATGPT'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜM ZAMANLARIN EN İYİ 11'İ: