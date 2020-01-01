Ronaldo, Juventus'un 86 yıllık rekorunu kırdı

Bu sezon Juve formasıyla 37 gole ulaşan Cristiano Ronaldo kulüp rekorunu kırdı.

tarihinde bir sezonda en fazla gole ulaşan oyuncu, artık, .

devi Şampiyonlar Ligi'nde bir hayal kırıklığı daha yaşayarak son 16 turunda 'a elenirken, maçta attığı iki golle takımını taşıyan Ronaldo 86 yıllık kulüp rekorunu tarihe gömdü.

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Bu sezon tüm resmi maçlarda toplam 37 gole ulaşan Portekizli yıldız, kulüp efsanesi Felice Borel'in 1933-34 sezonundan bu yana elinde bulundurduğu rekoru kırmayı başardı.

Daha fazla takım

Ronaldo, ayrıca, Jörg Butt (Juventus'a karşı) ve Ruud van Nistelrooy'un ( 'e karşı) ardından, Devler Ligi'nde aynı rakibe karşı üç farklı takımla gol atmayı başaran üçüncü isim oldu.

Cristiano Ronaldo için kötü bir istatistik de ortaya çıktı. 35 yaşındaki süper yıldız 2019-10 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremedi. Ronaldo'nun 'ini o yıl eleyen takım da Lyon olmuştu.