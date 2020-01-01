Ronaldo, Juventus'un 86 yıllık rekorunu kırdı
Juventus tarihinde bir sezonda en fazla gole ulaşan oyuncu, artık, Cristiano Ronaldo.
Serie A devi Şampiyonlar Ligi'nde bir hayal kırıklığı daha yaşayarak son 16 turunda Lyon'a elenirken, maçta attığı iki golle takımını taşıyan Ronaldo 86 yıllık kulüp rekorunu tarihe gömdü.
Bu sezon tüm resmi maçlarda toplam 37 gole ulaşan Portekizli yıldız, kulüp efsanesi Felice Borel'in 1933-34 sezonundan bu yana elinde bulundurduğu rekoru kırmayı başardı.
Ronaldo, ayrıca, Jörg Butt (Juventus'a karşı) ve Ruud van Nistelrooy'un (Bayern Münih'e karşı) ardından, Devler Ligi'nde aynı rakibe karşı üç farklı takımla gol atmayı başaran üçüncü isim oldu.
Cristiano Ronaldo için kötü bir istatistik de ortaya çıktı. 35 yaşındaki süper yıldız 2019-10 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremedi. Ronaldo'nun Real Madrid'ini o yıl eleyen takım da Lyon olmuştu.