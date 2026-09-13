Ronaldo isyan etti: Bu taraftarlar ömür boyu men edilmeli

Al-Nassr forveti Portekizli Cristiano Ronaldo, Al-Hilal'in yıldızı yurttaşı Ruben Neves'i, Al-Taawoun taraftarlarının kışkırtıcı tezahüratlarına maruz kalmasının ardından savundu.

Maçta Neves'in öfkesini tetikleyen bir olay yaşandı; Al-Taawoun taraftarları, geçtiğimiz yıl elim bir kazada hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu, Neves'in yurttaşı ve arkadaşı merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde tekrarladı. Bu, karşılaşma sırasında Al-Hilal oyuncusunu kışkırtma girişimi gibi görünen bir olaydı.

Video sosyal medya ağlarında yayıldı ve Ronaldo resmi Instagram hesabından bu videoya şu sözlerle yorum yaptı: "Ligin harekete geçmesi ve taraftarların bu tür davranışlarını cezalandırması gerekiyor. Bunun futbolla artık hiçbir ilgisi kalmadı ve mutlaka sınırlar konulmalı; çünkü bu şekilde davranan kişilerin bir daha asla stadyumlara girmesine izin verilmemeli."





Belirtmek gerekir ki, maçın bitiminin ardından Neves basın mensuplarının önünden geçti ve olay hakkında yorum yapması istendiğinde doğrudan konuşmayı reddetti; ancak Al-Taawoun taraftarlarının yaptıklarına yönelik açık bir eleştiri taşıyan kısa bir cümle sarf etti.

Neves şöyle dedi: "Umarım Al-Taawoun taraftarları namaza gitmez." Bu sözle, tribünlerden gelen davranışın insani değer ve ilkelerle, semavi dinlerle çeliştiğine işaret etti.



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