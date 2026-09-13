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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Ronaldo isyan etti: Bu taraftarlar ömür boyu men edilmeli

C. Ronaldo
D. Jota
R. Neves
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

sınırları aşan bir davranış

Al-Nassr forveti Portekizli Cristiano Ronaldo, Al-Hilal'in yıldızı yurttaşı Ruben Neves'i, Al-Taawoun taraftarlarının kışkırtıcı tezahüratlarına maruz kalmasının ardından savundu.

Maçta Neves'in öfkesini tetikleyen bir olay yaşandı; Al-Taawoun taraftarları, geçtiğimiz yıl elim bir kazada hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu, Neves'in yurttaşı ve arkadaşı merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde tekrarladı. Bu, karşılaşma sırasında Al-Hilal oyuncusunu kışkırtma girişimi gibi görünen bir olaydı.

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Video sosyal medya ağlarında yayıldı ve Ronaldo resmi Instagram hesabından bu videoya şu sözlerle yorum yaptı: "Ligin harekete geçmesi ve taraftarların bu tür davranışlarını cezalandırması gerekiyor. Bunun futbolla artık hiçbir ilgisi kalmadı ve mutlaka sınırlar konulmalı; çünkü bu şekilde davranan kişilerin bir daha asla stadyumlara girmesine izin verilmemeli."

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Belirtmek gerekir ki, maçın bitiminin ardından Neves basın mensuplarının önünden geçti ve olay hakkında yorum yapması istendiğinde doğrudan konuşmayı reddetti; ancak Al-Taawoun taraftarlarının yaptıklarına yönelik açık bir eleştiri taşıyan kısa bir cümle sarf etti.

Neves şöyle dedi: "Umarım Al-Taawoun taraftarları namaza gitmez." Bu sözle, tribünlerden gelen davranışın insani değer ve ilkelerle, semavi dinlerle çeliştiğine işaret etti.

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