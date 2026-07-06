Cristiano Ronaldo, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda elenmesinin ardından milli takım kariyeri hakkında henüz bir karar vermedi. 41 yaşındaki kaptan, İspanya’ya karşı kaybedilen sekizinci final maçının (0-1) bir Dünya Kupası’ndaki son maçı olduğunu doğruladı, ancak milli takımdaki geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmak istemiyor.

Portekiz, Pazartesi günü İspanya’ya karşı son dakikalarda aldığı mağlubiyetin ardından sekizinci finalde elendi. Maçın hemen ardından, gözle görülür şekilde duygulanmış bir halde kameraların karşısına çıkan Ronaldo, gösterdiği çaba ve Portekiz milli takımından gurur duyduğunu belirtti.

"Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmamız beni üzdü, ancak elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve başım dik ayrılıyorum," diyen Ronaldo, "Bu benim son Dünya Kupamdı. Geri kalanı için düşünmek ve ailemle konuşmak için zaman ayıracağım. Duygularımın etkisindeyken karar vermeyeceğim," diye ekledi.

Portekiz formasıyla son maçını oynayıp oynamadığı sorusuna ise forvet, tüm seçenekleri açık tutuyor. “Bugün bu konuyu karara bağlayacak gün değil. Önce düşünmek, derinlemesine değerlendirmek ve ailemle konuşmak istiyorum. Kişisel durumumdan bahsederek Portekiz’in performansından dikkati başka yöne çekmek istemiyorum.”

Ronaldo, hayal kırıklığına rağmen Portekiz formasıyla geçirdiği yıllara başı dik bir şekilde baktığını vurguladı. Bu bağlamda, milli takımla elde ettiği başarılara dikkat çekti. "Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir kupa kazanmamıştı. Ben Portekiz ile üç şampiyonluk kazandım. 2016 Avrupa Şampiyonluğu benim için bir dünya şampiyonluğu kadar büyük bir anlam taşıyor." Ayrıca Ronaldo, Uluslar Ligi’ni iki kez kazandı.

Ronaldo’ya göre kimse onun profesyonel futboldan hemen ayrılacağı konusunda endişelenmemeli. Forvet, önümüzdeki sezon da Al-Nassr’da forma giymeye devam edeceğini açıkça belirtti. “Suudi Arabistan’daki insanlara teşekkür etmek istiyorum. Her zaman arkamda duruyorlar. Cristiano şimdilik futbolu bırakmayacak.”

Ronaldo, Portekiz’in İspanya’ya karşı elenmesinden utanmasına gerek olmadığını düşünüyor. “Daha iyi oynayabilirdik, ancak finale yükselebilecek bir takım tarafından elendik. Eşit bir maçtı ve maalesef maçın sonlarında bir gol yedik.”