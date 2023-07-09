Ronaldo, hayranı olan yıldız futbolcuyu bir telefonla Arabistan'a transfer etti

Portekizli süperstar Ronaldo'nun bir telefonu, kendisine hayran olan yıldızın Arabistan'a gitmesini sağladı.

NE OLDU? Porto'nun orta saha oyuncusu Otavio'nun, Al-Nassr'a transfer olduğu ifade ediliyor. 28 yaşındaki oyuncunun kontratının bitmesine iki yıl vardı, ancak Suudi Arabistan ekibinin ona Luis Castro'nun takımında Portekizli yıldız Ronaldo'ya katılması için kazançlı bir kontrat teklif ettiği bildirildi.

A Bola, 38 yaşındaki oyuncunun vatandaşını arayıp Suudi Pro Ligi'nde kendisine katılmaya ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor.

Ronaldo, vatandaşını arayarak Suudi Arabistan'a gelmesini söyledi ve Otavio, Portekiz'de bir halk kahramanı olan süperstarın dediğini yaptı.

BÜYÜK RESİM: Haber, Otavio'nun 15 Temmuz'a kadar 31 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli olduğunu, ancak bu tarihten sonra 47 milyon sterline yükseleceğini ekliyor.

Eski milli oyuncusu Al-Nassr'a katılırsa, Porto'da kazandığının beş katı olan yılda yaklaşık 12 milyon Sterlin kazanabileceği bildiriliyor.

VE DAHA FAZLASI: Otavio'nun Ronaldo ile o kadar iyi bir ilişkisi var ki geçen yılki Dünya Kupası sırasında Portekiz süperstar hakkında çıkan spekülasyon dolu açıklamaları bizzat yalanlamıştı.

Ronaldo'nun takımın "kaptanı" olduğunu ve Portekiz'in onun yönetiminde "birleştiğini" söyledi.

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SIRADA NE VAR? Otavio'nun Al-Nassr'ın teklifini kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Porto'nun son Primeira Liga sezonu 5 Ağustos'ta başlıyor ve Suudi Arabistan Ligi, 6 gün sonra başlayacak.