Ronaldo: Futbolun bugünü ve geleceği Mbappe

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe'nin futbol dünyasını uzun süre domine edeceğine inanıyor.

'un süper yıldızı 'dan PSG'li Kylian Mbappe için övgü dolu sözler.

2016-17 sezonunda formasıyla gerçekleştirdiği patlamanın ardından dünya sahnesinde adını duyuran Mbappe geçen sezon transfer olduğu PSG'yle de iyi performansını sürdürdü. Şu ana dek üç kez şampiyonluğu tadan Mbappe 2018 yılında formasıyla Dünya Kupası zaferi de yaşadı.

ve Cristiano Ronaldo'nun tahtlarının varisi olarak gösterilen Mbappe için en büyük övgü idolü olarak nitelendirdiği Ronaldo'dan geldi.

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Marca'ya konuşan Portekizli yıldız, "Mbappe futbolun bugünü ve geleceği. Muhteşem bir futbolcu. Çok hızlı. Gelecek ona ait." ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunu tüm kulvarlarda 39 golle tamamlayan Mbappe bu sezon şimdiye dek 24 gol attı.

Mbappe daha önce yaptığı açıklamada Lionel Messi'ye çok büyük bir saygı duyduğunu fakat kariyerini Cristiano Ronaldo'dan ilham alarak inşa edeceğini söylemişti.