Ronaldo, Ancelotti'yi tarihi bir üçlüye imza attırdı

Brezilya milli takımının efsanesi Ronaldo Nazário, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’ye duyduğu büyük hayranlığını gizlemedi.

Ancelotti şu anda Brezilya milli takımının başında bulunuyor ve Samba ekibinin tarihindeki altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma hayallerini yönetiyor.

"As" gazetesi, Ronaldo'nun Domingão com Huck programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamaları yayınladı. Programda Ronaldo'ya, Ancelotti'nin Milan'da birlikte geçirdikleri dönemle ilgili özel sözler içeren etkileyici bir video izletildi.

Videoyu izledikten sonra Ronaldo, "Ancelotti, futbol tarihinin en iyi 3 teknik direktöründen biri. Bu Dünya Kupası'ndan büyük umutlar besliyorum" dedi.

"Fenomen", Dünya Kupası'nda milli takımlarla ilk büyük deneyimini yaşayan Ancelotti'ye olan büyük güvenini vurguladı.

Ancelotti'nin Brezilya'nın başına getirilmesiyle ilgili olarak Ronaldo, "Brezilya milli takımı en iyi teknik direktörlere sahip olmalı ve bugün Carlo'nun seviyesinde bir Brezilyalı teknik direktör yok" dedi.

Ronaldo Nazario, "Emin ellerdeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Brezilya milli takımı, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte üçüncü grupta yer alıyor.