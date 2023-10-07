Ronaldo, Al Nassr taraftarlarının Brozovic sevgisini kıskandı mı? Alaycı bir gülümseme...

Portekizli süperstar şüphesiz ki her zaman en yoğun ilginin kendisine gösterilmesini ister...

NE OLDU? Al-Nassr'ın galibiyet serisi Cuma günü sona erdi ve ilk yarıda 2-0 öne geçmelerine rağmen kendi sahasında Abha'ya ile 2-2 berabere kaldılar.

Ancak maç öncesinde Al-Nassr taraftarları, Suudi Pro Lig'e oldukça iyi başlayan Inter'in eski orta saha oyuncusu Brozovic'e karşı büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Bu durum üzerine, Ronaldo'nun taraftarlara alaycı bir gülüş attığı gözlemlendi.

BÜYÜK RESİM: Brozovic, Al-Nassr'ın biri hariç tüm lig maçlarında şu ana kadar yer aldı ve açılış gününde Steven Gerrard'ın Al-Ettifaq'ına karşı mağlup oldukları maçta oynamadı. Bu sekiz maçta Hırvat oyuncu bir asist yaptı ve Al-Nassr'ın iyi performansında büyük rol aldı. Şu anda liderin üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyorlar.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Hiç şüphe yok ki Abha'ya karşı hazırlıksız yakalandıktan sonra tekrar lige odaklanmaya çalışacak. Ancak, öncelikle Portekiz ile milli takımda Slovakya ve Bosna-Hersek mücadelelerinde sahada olmayı arzulayacak.