Brezilyalı efsane, çalkantılı ilişkilerinin ardından dünya evine giriyor.

Ronaldo, nişan atma konusunda eskiden kale önünde etkili olduğu kadar üretken bir insana dönüşebiliyor.

İki kez Dünya Kupası kazanan Brezilya efsane, ünlü bir model ve başarılı bir girişimci olan çarpıcı kız arkadaşı Celina Locks ile harika bir ilişki yaşıyor.

Sevilen çift 2015'ten beri bir ilişki içinde ve Ronaldo'nun çok sayıda flört geçmişine rağmen, bu ilişki sonsuza kadar sürecek gibi görünüyor.

Ne konuşuluyor?

Celina, Brezilyalı efsane ile birbirlerine sırılsıklam aşıklarmış gibi göründükleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Ve yaptığı paylaşıma, "Evet seviyorum. Seni sonsuza kadar da seveceğim!" yazdı.

33 yaşındaki Celina, özel hayatını oldukça gizli tutuyor, ancak bir profesyonel olarak onu gözden kaçırmak zor.

Kariyerine manken olarak başladı ve birkaç ay içinde dünyanın en büyük moda şovlarından bazılarında sahne almaya başladı.

Daha sonra Vogue, Cosmopolitan ve Dior gibi dev markalarla çalışmaya başladı ve dergi kapaklarında ve reklam panolarında yer aldı.

Kısa bir süre önce Brezilyalı güzel, girişimcilik yolculuğuna her yıl tüm dünyada yüzbinlerce ürün satan Celina Locks Beauty adlı bir saç bakım markasını piyasaya sürerek başladı.

Partilerin aranan insanı

Ancak iş yaşamından ziyade, Ronaldo'nun ilişkilere dair söylediği bazı sözlerim ardından gündeme gelmekten kurtulamadı.

Brezilyalı eski golcü Ronaldo, bir keresinde seksin asla Dünya Kupası'nı kazanmak kadar mükemmel bir şey olmadığını itiraf ettiğinde, tüm gözler nişanlısına çevrilmişti.

Ronaldo, bu açıklamayı yaptığında onun 20'li ve 30'lu yaşlarında seks partileri düzenlemesi ve bu partilerin aranan adamı olduğuna dair birçok konu da gündeme gelmişti.

Tüm bu sansasyonel açıklamaların ardından, Ronaldo'nun beşinci kez nişanlandığı sevgilisiyle çok yakın bir zamanda evleneceği düşünülüyor.

Ronaldo; Real Madrid, Barcelona, Inter Milan ve PSV gibi kulüplerde 350'den fazla gol attı.

Ayrıca Brezilya'yı 2002 Dünya Kupası'nda zafere taşıdı ve Almanya'ya karşı finalde iki kez gol sevinci yaşarken o yılki dev turnuvada toplamda sekiz kez ağları havalandırdı.