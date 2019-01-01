Ronaldinho'nun başı borçlarla dertte

2015 yılında futbolu bırakan Ronaldinho, biriken borçları ve yaşadığı yer olan Porto Alegre’deki hukuki problemler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun başı borçları yüzünden dertte.

Folha de Sao Paulo’nun haberine göre Brezilyalı yıldızın 57 adet mülküne, 2.51 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından el konuldu.

Devlet sicil daireleri tarafından 2.06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borçları da Ronaldinho’yu zor duruma düşürüyor.

Ayrıca Ulusal Hazine Başsavcısı, 39 yaşındaki Brezilyalı eski oyuncuya 793 bin dolar ceza verdi.

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Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz, Ronaldinho’nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını söylese de, resmi sistemde bu borçlar hala aktif olarak gözüküyor.

Verilen cezalara dair ödeme yapılmaması sebebiyle, konu mahkemeye taşındı. Bu sebeple Ronaldinho, çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı aldı.