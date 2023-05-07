Ronaldinho, Zidane ve Modric yok: Yapay zekaya göre La Liga'da tüm zamanların en iyi 11'i

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, La Liga'da tüm zamanların en iyi 11'ini belirledi.

Zinedine Zidane, Luka Modric ve Ronaldinho bu listede yok

ChatGPT bu kez İspanyol futbolunu değerlendirdi

Messi ve Ronaldo'yu unutmadı

NE OLDU? Futbolun yıldızlarının yolu mutlaka La Liga'dan geçmiştir. Yapay zeka ChatGPT bu kez La Liga'da forma giymiş oyuncuların arasından en iyilerini seçti.

CHATGPT'NİN SEÇİMİ NASIL? ChatGPT seçiminde kaleyi Real Madrid efsanesi Iker Casillas'a bıraktı. Savunma hattında ise şu anda PSG forması giyen Sergio Ramos, Barcelona efsanesi Carles Puyol ve Real Madrid efsaneleri Fernando Hierro ile Roberto Carlos'a yer verdi. Orta sahada Johan Cruyff, Xavi Hernandez ve Andreas Iniesta yer aldı. Forvet hattında ise 2006'da aramızdan ayrılan Telmo Zarra, modern futbolun devleri Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'ye eşlik etti.

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