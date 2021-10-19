Ronaldinho, PSG ile Barcelona arasında tartışma yarattı

Ronaldinho, PSG - RB Leipzig maçının onur konuğu olarak Parc des Princes'de yerini alacak.

Barcelona elçisi Ronaldinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde PSG - RB Leipzig maçı için özel davetli olması iki kulüp arasındaki gerilimi tırmandırdı.

PSG ve Barcelona formaları terteleten Ronaldinho, Parisliler tarafından hala çok seviliyor.

Ancak Brezilyalı efsanenin PSG'nin 'onur konuğu' olması Barcelona'yı rahatsız mı ediyor?

Ronaldinho hakkında ne söylendi?

Sport'un haberine göre; Barcelona'nin elçisi olan Ronaldinho'nun PSG tarafından onur konuğu olması iki kulüp arasında tartışmalara neden oluyor.

Bir futbol efsanesi olan Ronaldinho'nun PSG'nin özel davetlisi olması gayet doğal.

Ancak iki kulüp arasında son dönemlerde çok fazla gerilim yaşandı. Lionel Messi krizi, iki kulüp arasında yaşanan gerilimin son örneği.

Messi'nin ayrılışı, Neymar'ın 2017'de ayrılışı, Marquinhos veya Verratti'yle ilgili dedikodular göz önüne alındığında Barcelona elçisinin Parc des Princes'e davet edilmesi tartışmalara sebebiyet verdi.

Ronaldinho, Messi hakkında ne söyledi?

PSG'ye transfer olmasının ardından Lionel Messi hakkında konuşan Ronaldino şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu iki kulüpte oynamak büyük bir mutluluk ve şimdi arkadaşımın bu formayı giydiğini görmek çok güzel."

Sergio Ramos hakkında da övgü dolu sözlerle bahseden Ronaldinho, Şampiyonlar Ligi kokusu aldığını söylemişti.

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